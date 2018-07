Rom (SID) - Zwei Tage nach seiner dritten erfolgreichen Operation hat der bei einer Rallye schwer verunglückte Formel-1-Pilot Robert Kubica am Freitag mit der Physiotherapie begonnen. Er wurde am Freitag von der Intensivstation in die Reha-Abteilung verlegt. "Kubicas Gesundheitszustand ist derzeit stabil", vermeldete das Krankenhaus Santa Corona in der italienischen Ortschaft Pietra Ligure: "Möglicherweise sind keine weiteren Operationen nötig."