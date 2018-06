Miami (SID) - Der zweimalige Super-Bowl-Gewinner Dave Duerson ist in der Nacht zum Freitag im Alter von 50 Jahren verstorben. Nach Angaben der Polizei wurde Duerson in seiner Wohnung in Miami tot aufgefunden. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Duerson gewann während seiner aktiven Laufbahn als Safety mit den Chicago Bears (1985) und den New York Giants (1990) den Super Bowl.