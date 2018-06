Salt Lake City (SID) -

Sie zeigte die Siegerfaust, lächelte ihren Freund Matthias an und stützte dann völlig ausgepumpt die Hände auf die Knie: Claudia Pechstein ist zehn Tage nach Ablauf ihrer Dopingsperre mit fast 39 Jahren zurück in die Eisschnelllauf-Weltspitze gestürmt und hat bei ihrem beeindruckenden Weltcup-Comeback das Ticket für die Einzelstrecken-WM in Inzell gelöst. Als ihr Trainer Achim Franke sie kurz nach ihrem Lauf im Innenraum des Olympic Oval von Salt Lake City herzlich umarmte, konnte die Berlinerin ihr Glück kaum fassen, es allen Kritikern noch einmal gezeigt zu haben. Bei so viel Freude verblasste später selbst der 5000-m-Weltrekord von Martina Sablikova.

"Ich bin absolut happy, es ist einfach traumhaft gelaufen", sagte sie mit einem stolzen Lächeln im Gesicht und wollte auch ihre Genugtuung nicht verbergen: "Ich bin nicht nur zurück, sondern ich habe die richtige Antwort auf dem Eis gegeben. Es werden jetzt viele erschrocken sein, dass ich in dieser Art und Weise zurückgekommen sein. Die bösen Stimmen sind jetzt ruhiger geworden. Ich glaube, einige Holländer werden den Mund nicht zubekommen", sagte sie mit Blick auf ihre zahlreichen Kritiker aus dem Oranje-Lager.

Die fünfmalige Olympiasiegerin lieferte bei ihrem Weltcup-Comeback auf dem Blitz-Eis der Olympiabahn von 2002 in 6:51,63 Minuten über 5000m eine Vorstellung ab, die selbst ihre Gefolgschaft nicht erwartet hatte. Das Ticket für die Einzelstrecken-WM in Inzell (10. bis 13. März) hat sie nach der viertbesten Zeit ihrer Karriere über diese Distanz ebenso sicher wie einen Startplatz beim Weltcup-Finale in Heerenveen eine Woche vorher.

"Ich bin sprachlos", sagte ihr Manager Ralf Grengel, der gemeinsam mit Pechsteins Lebensgefährten das Rennen an der Bande verfolgte. Matthias Große rang derweil um Fassung: "Sie ist einfach eine ganz Große." Coach Franke sprach von einer "herausragenden Leistung", während auch Bundestrainer Markus Eicher den Hut zog: "Das ist eine Wahnsinnszeit. Das schaffen nicht viele."

Zwei Läuferinnen, die diese Zeit noch überboten, waren Sablikova und Stephanie Beckert einige Stunden später in der A-Gruppe. Sablikova lief über 5000m in der A-Gruppe in 6:42,66 Weltrekord und verbesserte ihre eigene Bestmarke aus dem Jahr 2007 (6:45,61) um knapp drei Sekunden. Auch Beckert zeigte als Zweite in 6:47,04 Minuten ein starkes Rennen. Die 22-Jährige verbesserte ihre alte Bestmarke von 6:49,51 deutlich. Im Gesamtweltcup übernahm Sablikova (360 Punkte) die Führung vor Beckert (355).

Pechstein knackt fast ihren deutschen Rekord