Garmisch -

Der Deutsche Skiverband (DSV) wird im letzten Rennen der alpinen Ski-WM mit drei Startern vertreten sein. Stefan Luitz aus Bolsterlang im Allgäu belegte im Qualifikations-Rennen für den Slalom am Sonntag (10.00 und 13.30 Uhr/ARD und Eurosport) den fünften Rang und rückte damit automatisch in das Teilnehmerfeld für den abschließenden Wettbewerb in Garmisch-Partenkirchen auf. Neben Luitz starten Felix Neureuther und Fritz Dopfer.