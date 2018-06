Köln (SID) - Mit seinem sechsten Saisontor hatte Verteidiger Dennis Seidenberg maßgeblichen Anteil am 4:2-Erfolg der Boston Bruins in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL bei den Ottawa Senators. Der deutsche Nationalspieler baute die Führung der "Braunbären" in der 46. Minute zum vorentscheidenden 3:1 aus. Nur 32 Sekunden machte Brad Marchand mit Treffer Nummer vier alles klar für den Spitzenreiter der Northeast Division. Mit 71 Punkten ist Boston im Osten die Nummer vier hinter Philadelphia (81), Pittsburgh (76) und Tampa Bay (74).

Von einer solchen Ausgangsposition dürfte Jochen Hecht träumen. Der Mannheimer verlor mit seinen Buffalo Sabres vor heimischem Publikum gegen die St. Louis Blues 0:3. Mit nur 60 Punkten ist Buffalo im Osten nur die Nummer 9, der Rückstand der "Säbel" auf Platz-off-Platz acht (Carolina) beträgt bereits vier Punkte.