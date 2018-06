Königssee (SID) -

Erst nahm Cathleen Martini ihre Anschieberin Romy Logsch sekundenlang in die Arme, danach rang die neue Bob-Weltmeisterin von Glücksgefühlen überwältigt nach Worten. "Das ist einfach nur geil", sagte die 28-Jährige mit Tränen in den Augen nach dem größten Erfolg ihrer Achterbahn-Karriere. Nach zwei zweiten und zwei dritten WM-Plätzen stand die Athletin aus Oberbärenburg bei den Titelkämpfen in Königssee endlich einmal ganz oben auf dem Podest.

Bei den Männern liegt Thomas Florschütz (Riesa) im Zweier als Dritter zur Halbzeit aussichtsreich im Rennen. An seinem 33. Geburtstag will der Olympiazweite sogar Platz eins angreifen.

Der ist Martini nicht mehr zu nehmen. Mit einer Glanzleistung mit vier nahezu gleichstarken Läufen distanzierte die dreimalige Europameisterin die Amerikanerin Shauna Rohbock (+0,22 Sekunden) und die kanadische Olympiasiegerin Kaillie Humphries (+0,63) deutlich auf die Plätze.

"Ich war während des ganzen Wettkampfs ziemlich cool, die Zitterpartien sind jetzt die Interviews", sagte Martini. Anschieberin Logsch, die zuvor schon im Bob von Sandra Kiriasis (Winterberg) 2007 und 2008 Weltmeisterin wurde, ehe ein "Zickenkrieg" das erfolgreiche Duo sprengte, kündigte eine lange Party-Nacht an: "Jetzt wird gefeiert. Jetzt gibt es kein Halten mehr."

Martini oft mit Pech



Bislang war Martini in ihrer Karriere nicht gerade vom Glück verfolgt gewesen. Im vergangenen Jahr dominierte sie mit fünf Saisonsiegen den Weltcup, doch die Absage in Altenberg wegen einer Wadenverletzung kosteten Martini den Gesamtsieg. Bei Olympia reiste sie mit hohen Erwartungen nach Vancouver, doch ein Horror-Sturz auf der gefährlichen Bahn ließ den Traum von einer Medaille platzen.