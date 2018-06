Inhalt Seite 1 — Brawn: Rückschläge machen Schumacher stärker Seite 2 Auf einer Seite lesen

Valencia (SID) - Mercedes-Teamchef Ross Brawn rechnet im zweiten Jahr nach der Rückkehr von Michael Schumacher in die Formel 1 mit deutlich besseren Ergebnissen des Rekordweltmeisters, hält aber auch dessen Silberpfeil-Kollegen Nico Rosberg für einen potenziellen Champion. "Versprechen kann ich nichts. Aber ich habe schon gegen Ende des vergangenen Jahres einige bessere Rennen von ihm gesehen. Deshalb bin ich sicher, dass er in seinem zweiten Comeback-Jahr stärker sein wird als im ersten", sagte Brawn in einem Interview mit der Sport Bild über Schumacher: "Auch weil ich sehe, dass Michael sich voll reinhängt. So wie ich ihn kenne, machen ihn die Rückschläge des vergangenen Jahres nur noch stärker."

Schumacher war 2010 nach drei Jahren Pause in die Königsklasse zurückgekehrt und hatte sich in einem Dreijahresplan WM-Titel Nummer acht zum Ziel gesetzt. Allerdings sprangen für ihn lediglich drei vierte Plätze und in der Gesamtwertung Rang neun heraus. Das lag nach Meinung von Brawn, unter dessen Regie der 42 Jahre alte Schumacher bei Benetton und Ferrari all seine sieben Titel geholt hat, nicht allein an dem Kerpener. Er musste mit einem schwächeren Auto, aber auch - für ihn ungewohnt - mit einem extrem starken Teamkollegen zurechtkommen.

Rosberg laut Brawn "Extrem talentierter Junge"



"Nico Rosberg ist ein extrem talentierter Junge. Er hat aus dem nicht besonders großartigen Auto einfach mehr rausholen können als Michael", sagte "Superhirn" Brawn: "Das musste Michael erst einmal verstehen. Immerhin ist er es nicht gewohnt, geschlagen zu werden. Manchmal wollte er auch einfach zu viel. Der Übereifer verbesserte aber keine Rundenzeiten."

Daher hat sich Schumacher frühzeitig voll auf die Entwicklung des Autos für 2011 konzentriert. "Er hat von seinem Ehrgeiz nichts verloren. Über den Winter hat er zum Beispiel sehr viel Zeit hier im Werk verbracht und mit den Ingenieuren über das Fahrverhalten des Autos diskutiert", sagte Brawn: "Bezüglich seiner Herangehensweise, seiner Hingabe, seiner Professionalität hat er sich überhaupt nicht verändert. Als ich kürzlich mit ihm telefoniert habe, konnte ich ihn kaum verstehen, weil er völlig aus der Puste auf dem Fahrrad saß." Eine Veränderung gegenüber dem "alten" Schumacher hat Brawn aber dennoch festgestellt: "Er ist entspannter, genießt das Fahren viel mehr."

Brawn stellt Rosberg und Schumacher auf eine Stufe



Den 25 Jahre alten Rosberg stellt Brawn unterdessen schon fast auf eine Stufe mit Schumacher. "Nico macht extrem wenig Fehler, ist schnell und konstant. Für uns war er 2010 stark wie ein Fels. Er hat alle Qualitäten, die ein Weltmeister braucht", sagte der Mercedes-Teamchef. Rosberg brauche keinen schlechten Tage von Schumacher, um mit ihm auf Augenhöhe zu sein, wie früher bei Ferrari Eddie Irvine und Rubens Barrichello. Auch beim technischen Verständnis (Brawn: "Eine von Michaels großen Stärken") könne ihm Rosberg das Wasser reichen.