Köln (SID) - Angeführt von Willingen-Sieger Severin Freund gehen heute sechs deutsche Skispringer beim Weltcup in Klingenthal an den Start. Im Vogtland bietet sich den DSV-Adlern die letzte Chance, sich für die WM in Oslo (23. Februar bis 6. März) zu qualifizieren. Beginn ist um 18.00 Uhr.

In Valencia werden um 9.00 Uhr die offiziellen Testfahrten der Formel-1-Teams fortgesetzt. Zum Auftakt hatte am Dienstag Weltmeister Sebastian Vettel die schnellste Runde hingelegt. Im neuen Red-Bull-Renault war er mehr als sieben Zehntelsekunden schneller als Vize-Weltmeister Fernando Alonso im ebenfalls neuen Ferrari auf Rang fünf.