SYDNEY (SID) - Der fünfmalige Schwimm-Olympiasieger Ian Thorpe hat sein Comeback verkündet und will bei den Olympischen Spielen 2012 in London auf Medaillenjagd gehen. Dies wurde am Mittwoch bekannt. Der 28-Jährige Australier hatte in den vergangenen Wochen sein Training wieder aufgenommen und damit Gerüchte über sein mögliches Comeback geschürt.

Diese Spekulationen wurden von Thorpes Berater Dave Flaskas Anfang Januar auch nicht dementiert. "Er liebt das Schwimmen über alles, aber er hat mich noch nicht damit beauftragt, den australischen Verband um die Aufnahme in den Doping-Testpool zu bitten", sagte Flaskas. Um für London startberechtigt zu sein, müsste dies bis Ende März geschehen, erklärte Flaskas.

Der "Thorpedo" hatte im November 2006 im Alter von nur 24 Jahren überraschend seinen Rücktritt erklärt und dies mit fehlender Motivation begründet. Allerdings erschien dieser Schritt vier Monate später in einem anderen Licht.

Während der WM 2007 im australischen Melbourne hatte die französische Sporttageszeitung L'Equipe von erhöhten Werten von Testosteron und Wachstumshormonen bei einer Trainingskontrolle im Mai 2006 berichtet. Die Anti-Doping-Agentur Asada seines Heimatlandes hatte daraufhin ein Verfahren gegen den elfmaligen Weltmeister Thorpe eingeleitet.

Thorpe, der den Dopingvorwurf vehement bestritten hatte, wurde zwar von jeglichem Verdacht freigesprochen, doch seinen Ruf sah er nachhaltig geschädigt: "Mein Name wird für immer befleckt sein."