STUTTGART (SID) - Sportdirektor Fredi Bobic vom Bundesligisten VfB Stuttgart hat seine Spieler nach der Niederlage gegen den SC Freiburg bei der Ehre gepackt. "Ich will keinen Spieler sehen, der den Kopf hängen lässt. Wir müssen hartnäckig sein, diesen Rückschlag hinnehmen und wieder aufstehen", sagte der ehemalige Nationalspieler.

Nationalspieler Christian Gentner nimmt die Forderung seines Sportdirektors ernst und fordert vor dem Kellerduell mit dem punktgleichen Schlusslicht Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr, Sky und Liga total!) vollen Einsatz von seinen Teamkollegen: "Jedem von uns ist bewusst, in was für einer prekären Lage wir uns befinden. Gladbach befindet sich in derselben Situation wie wir, was für eine besondere Brisanz sorgt. Das ist ein sehr entscheidendes Spiel im Kampf um den Klassenerhalt, und wir werden alles daran setzen, die drei Punkte mit nach Stuttgart zu nehmen."

In den Kader des Tabellen-17. hat Bobic volles Vertrauen. "Viele meiner Kollegen beneiden uns um die Qualität unseres Kaders. Wir vertrauen darauf, dass die Spieler den Karren aus dem Dreck ziehen", sagte Bobic und fügte an: "Darauf hoffen wir nicht nur, sondern wir arbeiten hart daran." In den bisherigen vier Ligaspielen unter Trainer Bruno Labbadia habe das Spiel des VfB zudem "griffiger und strukturierter" ausgesehen als unter Christian Gross und Jens Keller.

Zudem sei die Aussage, die VfB-Spieler hätten nicht genügend Erfahrung im Kampf gegen den Abstieg, nicht angebracht. "Dann müssten wir ja die ganze Mannschaft auswechseln. Das ist Quatsch", sagte Bobic und führte an, dass "es zwei, drei anderen Vereinen ganz ähnlich" ergehe.