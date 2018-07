Inhalt Seite 1 — Rodeln: Hüfner gewinnt beim Weltcup-Finale Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine deutsche Siegerin, ein zufriedender IOC-Präsident und gute Aussichten für die olympischen Ambitionen des Teamwettbewerbs: Die (deutschen) Rodler verabschiedeten sich beim Weltcup-Finale im lettischen Sigulda mit einem rundum gelungenen Wettkampf aus der nacholympischen Saison. Getrübt wurde die deutsche Bilanz lediglich vom schwachen Ergebnis der Männer um den nur auf Platz 14 notierten Olympiasieger Felix Loch.

Der Weltverband mit seinem deutschen Präsidenten Josef Fendt an der Spitze freute sich vor allem über die Anwesenheit von Jacques Rogge, der als erster IOC-Präsident überhaupt den Rennrodlern abseits von Olympia einen Besuch abstattete. Den Teamwettbewerb fand der Belgier "sehr schön, sehr gelungen, sehr populär", ob er aber schon 2014 in Sotschi zum Programm der Winterspiele gehören wird, ließ Rogge offen: "Darüber entscheidet das IOC im Frühjahr."

Immerhin ging der Teamwettbewerb in Sigulda reibungslos über die Bühne, nachdem er bei der WM Ende Januar in Cesana wegen erheblicher technischer Probleme mit der Startklappe zunächst abgebrochen und danach komplett abgesagt worden war. In Lettland verpassten die Deutschen ihren sechsten Saisonsieg, Tatjana Hüfner, Jan Eichhorn sowie der junge Doppelsitzer mit Toni Eggert und Sascha Benecken belegten hinter Russland und Italien Platz drei.

Zuvor hatte sich Olympiasiegerin und Weltmeisterin Tatjana Hüfner mit dem 28. Weltcup-Erfolg ihrer Karriere nach ihrem enttäuschenden vierten Platz vor Wochenfrist im russischen Paramonowo rehabilitiert. In einem starken zweiten Lauf verdrängte die 27-Jährige die russische Europameisterin Tatjana Iwanowa mit Bahnrekord noch von der Spitze. Platz drei belegte Anke Wischnewski (Oberwiesenthal), Sechste wurde Natalie Geisenberger (Miesbach).

