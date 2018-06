Marseille (SID) - Robin Söderling hat am Sonntag in Marseille sein drittes ATP-Turnier in diesem Jahr gewonnen. Im Finale des mit 576.000 Euro dotierten Events besiegte der Schwede seinen kroatischen Kontrahenten Marin Cilic mit 6:7 (8:10), 6:3, 6:3. Söderling, der in der Weltrangliste an Position vier geführt wird, hatte 2011 bereits die Turniere in Brisbane (Australien) und in Rotterdam (Niederlande) gewinnen können. Insgesamt hat der 26-Jährige nun neun ATP-Turniersiege auf seinem Konto.