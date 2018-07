Bamberg (SID) - Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg hat den Siegeszug in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt und seine Ausnahmestellung in der BBL untermauert. Die Bamberger gewannen am Samstag das Spitzenspiel bei den Artland Dragons mit 75:69 (42:39) und bleiben nach dem 23. Sieg im 24. Ligaspiel mit 44:2 Punkten unangefochtener Spitzenreiter. Die Dragons folgen mit 30:16 Zählern auf Rang drei hinter den Frankfurt Skyliners (34:12), die am Sonntag knapp mit 68:67 (32:32) bei den Phantoms Braunschweig siegten.

Vor 3000 Zuschauern in der ausverkauften Artland-Arena konnte auch der Amerikaner Darren Fenn mit 19 Punkten und 11 Rebounds, einem sogenannten Double-Double (zweistellige Punktausbeute in zwei Kategorien), die achte Saisonniederlage der Dragons nicht verhindern. Bei den Gästen war Casey Jacobsen mit 16 Punkten der erfolgreichste Werfer.

Frankfurts Wood avanciert zum Matchwinner



In Braunschweig sahen die 4032 Zuschauer eine sehr ausgeglichene Partie und bis zum Ende äußerst spannende Partie. Elf Sekunden vor der Schlusssirene avancierte Frankfurts DaShaun Wood zum Matchwinner. Der Point Guard der Skyliners traf aus kurzer Distanz zum Ausgleich und wurde dabei gleichzeitig gefoult. Mit dem zusätzlichen Freiwurf sicherte der US-Amerikaner den Hessen schließlich den glücklichen Sieg.

Der frühere Serienmeister Alba Berlin hat mit dem 94:73 (43:38)-Heimerfolg über BBC Bayreuth als Tabellenvierter nach Punkten zu den Dragons aufgeschlossen. Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge steuerte Derrick Allen 25 Punkte zum 15. Saisonsieg der "Albatrosse" bei.Im Kellerderby setzten sich die LTi Giessen 46ers mit 66:50 (33:30) gegen Ligaschlusslicht Giants Düsseldorf durch.