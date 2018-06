Barcelona (SID) - Tabellenführer und Titelverteidiger FC Barcelona gab sich keine Blöße und bezwang am Sonntagabend Athletic Bilbao mit 2:1 (1:0). Weltmeister David Villa hatte Barca bereits nach vier Minuten in Führung geschossen. Nach dem Ausgleich per Elfmeter durch Andoni Iraola (50.) erzielte Weltfußballer Lionel Messi (78.) mit seinem 25. Saisontor den Siegtreffer.