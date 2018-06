Inhalt Seite 1 — Alle vier Bundesligisten im CL-Achtelfinale Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mannheim (SID) - Das Achtelfinale der Champions League ist fest in deutscher Hand: Nach dem HSV Hamburg zogen am Wochenende auch Titelverteidiger THW Kiel, die Rhein-Neckar Löwen und die SG Flensburg-Handewitt in die K.o.-Phase der Handball-Königsklasse ein. Damit ist die Bundesliga die am besten vertretene Spielklasse in der Champions League.

Der THW siegte am drittletzten Gruppenspieltag mit 28:26 (12:16) beim französischen Vizemeister Chambéry Savoie HB und sicherte sich ebenso den vorzeitigen Einzug in die Runde der letzten 16 wie die Rhein-Neckar Löwen. Den Badenern reichte gegen Rekordgewinner FC Barcelona ein 38:38 (22:17) für das Weiterkommen. Die Flensburger feierten gegen das spanische Spitzenteam Ciudad Real in der heimischen "Hölle Nord" nach einer überragenden kämpferischen Leistung einen 25:23 (11:10)-Sieg und holten damit den notwendigen letzten Punkt für den Einzug ins Achtelfinale.

Als erster deutscher Vertreter hatte sich vor Wochen der HSV Hamburg für das Achtelfinale qualifiziert. Die Hanseaten mussten im Kampf um eine gute Ausgangsposition für die K.o-Runde am Sonntag aber einen Rückschlag hinnehmen. Der Bundesliga-Spitzenreiter verlor gegen den zwölfmaligen französischen Meister Montpellier HB mit 27:28 (11:13).

Gummersbach mit Kantersieg



Auch Titelverteidiger VfL Gummersbach im Europacup der Pokalsieger und Frisch Auf Göppingen im EHF-Cup haben das Tor zum Viertelfinale weit aufgestoßen. Altmeister Gummersbach feierte beim 39:20 (21:11) beim portugiesischen Vertreter Xico Andebol in Guimaraes ein Schützenfest. Der überragende Linksaußen Dragos Oprea führte Göppingen mit neun Toren zum 27:21 (12:10)-Heimsieg gegen den mazedonischen Meister Metalurg Skopje.

Dagegen muss Titelverteidiger TBV Lemgo um den Einzug ins Viertelfinale des EHF-Cups bangen. Die Ostwestfalen kamen in der Runde der letzten 16 gegen Außenseiter Besiktas Istanbul nicht über ein 27:25 (12:11) hinaus. Der TV Großwallstadt erkämpfte sich im selben Wettbewerb ein 2:2 (12:11) beim dänischen Vertreter Bjerringbro-Silkeborg.

Im ausverkauften "Le Phare" von Chambéry gerieten die Kieler nach anfänglicher Führung durch leichte Ballverluste in der 20. Minute mit fünf Toren in Rückstand (6:11). Erst nach dem Wechsel agierten die Gäste konzentrierter und glichen in der 42. Minute aus (19:19). In der 55. Minute gingen die Kieler nach langer Zeit erstmals wieder in Führung (25:24).