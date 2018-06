Inhalt Seite 1 — Gladbach hofft mit Favre auf die Wende Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Neuer Trainer, neues Selbstbewusstsein, neue Hoffnung: Mit der Verpflichtung von Lucien Favre greift Borussia Mönchengladbach im Kampf gegen den dritten Bundesliga-Abstieg nach dem letzten Strohhalm. "Die Rettung wäre kein Wunder. Wir haben noch zwölf Spiele und es gibt noch 36 Punkte zu holen. Wir können es schaffen", sagt der Schweizer vor seinem Debüt auf der Trainerbank des Tabellenletzten im Spiel gegen Schalke 04 am heutigen Sonntag (17.30 Uhr/Sky und Liga total!) und will mit dem ersten Heimsieg seit zehn Monaten die Wende einleiten.

Der Nachfolger des glücklosen Michael Frontzeck hat mit viel Akribie seine zweite Station im deutschen Profifußball in Angriff genommen. In vielen Einzelgesprächen und langen Trainingseinheiten hat der 53-Jährige den Borussen seine taktischen Gedankenspiele zu vermitteln versucht. Gegen Schalke soll mit einem Dreier die Aufholjagd beginnen, was Favre nicht für unmöglich hält. "Schalke ist eine Top-Mannschaft, aber jede Mannschaft hat auch Schwächen", sagt der Coach.

Felix Magath ist gewarnt



Seinem Gegenüber Felix Magath kommt der Trainerwechsel in Gladbach überhaupt nicht recht. "Der Gegner wird ums Überleben kämpfen und der Trainerwechsel kann einen Motivationsschub bringen. Für Gladbach ist es eine der letzten Chancen, sich mit einem Sieg noch einmal im Kampf um den Klassenerhalt zurückzumelden", warnt Magath, der aber auch nicht mit Kritik an der Vereinsführung der Borussia spart: "An sich halte ich aber nicht viel davon, ständig den Trainer zu tauschen. Gerade bei Borussia Mönchengladbach hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die vielen Trainerwechsel nicht den erhofften Erfolg gebracht haben."

Seine eigene Situation hat sich nach dem Sieg gegen den SC Freiburg (1:0) und dem 1:1 in der Champions League beim spanischen Spitzenklub FC Valencia dagegen wieder beruhigt. Doch gerade nach Europacupspielen haben die Königsblauen in schöner Regelmäßigkeit einen Gang zurückgeschaltet. "Bisher haben wir es noch nicht geschafft, das Niveau, das wir in der Champions League fast immer gezeigt haben, auch in der Bundesliga weiterzuführen. Ich hoffe, dass wir dieses Mal soweit sind und in Gladbach auf ähnlichem Niveau spielen können", sagt Magath.

Gladbach wohl in veränderter Aufstellung



Die Gladbacher haben freilich etwas dagegen. Dabei scheint Favre einige Änderungen im Team anzustreben. So könnte Torwart Logan Bailly für Christofer Heimeroth zwischen die Pfosten zurückkehren. Auch der bei Favres Vorgänger Michael Frontzeck ausgemusterte Spielmacher Juan Arango darf auf sein Comeback im Team hoffen. "Ich habe bereits einige Positionen im Kopf, es ist aber noch nichts entschieden", sagte Favre.