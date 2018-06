Inhalt Seite 1 — Spektakulärer Auftakt der FMX WM in Turin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Turin (SID) - Am Samstag erlebte Turin einen erbitterten Kampf um die ersten Punkte der FIM Freestyle MX World Championship. Zwölf Fahrer aus sechs Nationen starteten vor ausverkaufter Kulisse im Palasport Olimpico zur ersten NIGHT of the JUMPs dieser Saison. Nach einem absolut sauberen Lauf mit schwierigsten Tricks sicherte sich Remi Bizouard (FRA) vor Newcomer Javier Villegas (CHI) den Sieg beim Italien Grand Prix.

Weltmeister Libor Podmol (CZE) verpasste dagegen aufgrund eines Sturzes beim letzten Sprung überraschend das Finale, ebenso wie der Deutsche Fabian Bauersachs aus Rödental bei Coburg, der sich trotz eines guten Runs mit Platz sieben begnügen musste.

Nach der Qualifikation siegte Jose Miralles (ESP) im Race & Style-Contest. Beim Maxxis Highest Air Wettbewerb gewann Maikel Melero (ESP) mit 8,10 Meter vor Massimo Bianconcini (ITA).

Im Finale vor über 11.000 frenetischen Fans zeigten dann einige Fahrer aber Nerven. So stürzte Maikel Melero im Double-up beim Superman Seatgrab Flip spektakulär, David Rinaldo (FRA) musste einen Deadsailor verbuchen. Somit landeten die Youngster auf den Plätzen fünf und sechs. Massimo Bianconcini wurde von den Massen angepeitscht, doch trotz eines guten Laufs und neuem Cliffhanger Flip reichte es nur für den vierten Rang. Auch Jose Miralles hatte nahezu keine Fehler in seinem Run, doch leider konnte er seinen Double Up nicht voll durchziehen, und blieb somit an dritter Position hinter dem starken Villegas stecken. Der glänzte mit Underflip, Superman Seatgrab sowie Tsunami Flip und konnte sich bei seiner zweiten NIGHT of the JUMPs gleich den zweiten Platz erkämpfen.

Der Sieg in Turin gebührte Remi Bizouard, der Tricks wie Ruler Flip, Hartattack Flip, 360 oder Cliffhanger Flip zog und verdient den ersten Lauf der WM 2011 gewann. Damit unterstrich der Franzose nach 2008 und 2009 seinen Anspruch auf den Titel wieder deutlich.

Gleich vier Freestyle "Azzurri" hatten sich in der Qualifikation der internationalen FMX Elite gestellt. Massimo Bianconcini, Vanni Oddera, Miki Monti und Ivan Zucconi flippten sich ins Herz ihrer Landsleute, aber nicht unbedingt ins Finale. Das schaffte nur der Routinier Bianconcini mit einem beeindruckenden dritten Platz in der Vorrunde. Miki Monti kam zwar nicht weiter, setzte aber trotzdem Maßstäbe. Mit seinen 45 Jahren war er nicht nur der älteste Fahrer aller Zeiten bei den NIGHT of the JUMPs, er setzte auch gleich den "ältesten Backflip" auf den WM-Parcours.

Die jungen Wilden um David Rinaldo und Maikel Melero sowie Javier Villegas zeigten nahezu perfekte Vorrundenläufe und zogen verdient ins Finale ein. Das vervollständigte Jose Miralles