Salt Lake City (USA/Utah) (SID) - Claudia Pechstein hat ihre Erfolgsserie beim Weltcup in Salt Lake City fortgesetzt und auch über 1500m das Ticket für die WM in Inzell (10. bis 13. März) gelöst. Einen Tag nach ihrem fulminanten Comeback über 5000 m gewann die Berlinerin im Olympic Oval in starken 1:55,38 Minuten die B-Gruppe und qualifizierte sich für das Weltcup-Finale in zwei Wochen in Heerenveen.

Zweite wurde die Japanerin Masako Hozumi (1:58,00), Dritte Jennifer Bay aus Dresden in persönlicher Bestzeit (1:56,00).

"Ich bin glücklich, dass ich beste Deutsche bin und mich für die WM in Inzell qualifiziert habe", sagte Pechstein, die trotz einer Muskelverhärtung im rechten Oberschenkel die Topzeit lief.

Tags zuvor hatte die fünfmalige Olympiasiegerin bereits über 5000 m ein bemerkenswertes Comeback gefeiert. Die 38-Jährige lief in 6:51,63 auf Anhieb die viertbeste Zeit der Saison und meldete sich eindrucksvoll in der Weltspitze zurück. Erst elf Tage zuvor war ihre zweijährige Sperre wegen erhöhter Blutwerte abgelaufen.