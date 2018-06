Manchester (SID) - Der deutsche Bahnvierer hat beim Rad-Weltcup in Manchester in der 4000-m-Mannschaftsverfolgung den enttäuschenden 13. Rang belegt und damit einen weiteren Rückschlag in der Olympia-Qualifikation für London 2012 hinnehmen müssen. Niklas Arndt (Cottbus) sowie die Berliner Robert Bengsch, Henning Bommel und Stefan Schäfer fuhren zwar in 4:09,441 Minuten die beste Zeit des Weltcup-Winters, konnten sich damit aber nicht im Vorderfeld platzieren. Interims-Trainer Michael Max hatte von seinen Team eine Zeit im Bereich von 4:06 oder 4:07 Minuten gefordert. Den Sieg in der Mannschaftsverfolgung sicherte sich Olympiasieger Großbritannien vor Neuseeland.

Im Team-Sprint der Männer belegte das deutsche Trio Rene Enders, Maximilian Levy und Stefan Nimke in 43,715 Sekunden den zweiten Rang hinter den siegreichen Franzosen (43,534).