München (SID) - Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat selbst einige Jahre bei Inter Mailand gespielt. Vor dem Champions-League-Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und SAT.1) spricht Rummenigge im SID-Interview über die Final-Revanche gegen Inter, den italienischen Fußball, Bayern-Coach Louis van Gaal und das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund.

SID: "Karl-Heinz Rummenigge, Sie sind ein profunder Kenner des italienischen Fußballs, speziell von Inter Mailand. Nach einer fantastischen letzten Saison scheint Inter zu schwächeln..."

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender Bayern München): "Der italienische Fußball macht derzeit insgesamt den Eindruck, als hätte er schon bessere Zeiten erlebt. Dies sieht man auch im UEFA-Ranking, in dem die Italiener ihren Platz mit ziemlicher Sicherheit an Deutschland verlieren werden."

SID: "Woran liegt das?"

Rummenigge: "Ich glaube, dass der italienische Fußball in den letzten zehn Jahren eine falsche Philosophie hatte. Da wurde exklusiv in Superstars investiert und der eigene Nachwuchs vernachlässigt. Inzwischen blicken die Italiener neidisch nach Deutschland. Ob es die Nachwuchsförderung ist, ob es die Stadien sind, oder unsere Fankultur: Deutschland ist den Italienern zurzeit in vielem voraus."

SID: "Wie bewerten Sie die Chancen am Mittwoch?"

Rummenigge: "Ich hätte am liebsten im November gegen Inter gespielt. Da haben sie wirklich geschwächelt, da standen sie 15 Punkte hinter Milan. Jetzt sind sie wieder stabiler. Ich glaube deshalb, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird. Italien hat bisher in den K.o.-Spielen eine ganz schlechte Europapokal-Woche erlebt. Inter wird alles daransetzen, um diesen Negativtrend zu stoppen und wieder als einziger Klub aus Italien - wie in der vergangenen Saison - weiterzukommen."