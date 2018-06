Moskau (SID) - Russland trägt das Fed-Cup-Halbfinale gegen Titelverteidiger Italien in einem Eishockey-Stadion aus. Der russische Tennisverband RTF gab am Montag bekannt, dass die 14.000 Zuschauer fassende Hodynka-Arena in Moskau am 16./17. April als Spielort ausgewählt wurde. Das Stadion war für die Eishockey-Weltmeisterschaft 2007 erbaut worden.

In der ersten Runde hatte sich Russland in der Moskauer Olympiahalle mit 3:2 gegen Frankreich durchgesetzt.