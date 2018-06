Inhalt Seite 1 — Historische Absage eint Formel-1-Familie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln/Manama (SID) - Der Sport muss "auf dem Rücksitz Platz nehmen", doch die Erleichterung über die unausweichliche Absage des Rennens am Krisenherd Bahrain eint die Formel-1-Familie. Selten war die Geschlossenheit im Fahrerlager so groß wie nach dieser historischen Entscheidung. "Die oft so zerstrittene Formel 1 atmet kollektiv auf", schrieb die englische Zeitung Guardian.

Durch Spionageaffären, absichtliche Unfälle oder Machtspielchen hatte die Formel 1 in den vergangenen Jahren für Skandale gesorgt, nun sind sich von Bernie Ecclestone bis Michael Schumacher, vom Kronprinzen bis zum letzten Fan alle einig: Die Absage des Auftaktrennens am 13. März war richtig. Der Daily Mirror stellte nüchtern fest: "Der Sport muss auf dem Rücksitz Platz nehmen."

"Wie so viele meiner Formel-1-Kollegen finde auch ich, dass die Absage der Veranstaltungen in Bahrain eine gute Entscheidung war", teilte Schumacher mit: "Die Menschen haben dort momentan wirklich wichtigere Themen als die Formel 1." Formel-1-Boss Ecclestone sagte der BBC: "Es war die einzig mögliche Entscheidung, wenn man sich anschaut, was in dieser Region der Welt gerade passiert".

Norbert Haug: "Wir begrüßen die Entscheidung"

Auch für Sebastian Vettels Teamchef Christian Horner war die Absage "die richtige Entscheidung". Mercedes-Sportchef Norbert Haug sagte: "Wir begrüßen und unterstützen die Entscheidung." Zum ersten Mal fällt damit aus politischen Gründen ein Formel-1-Rennen aus. Für die Absage in Belgien 1985 waren vergleichbar lapidare Probleme mit dem neuen Asphalt verantwortlich.

Ecclestone hatte Kronprinz Salman ibn Hamad ibn Isa Al Chalifa die Entscheidung überlassen, und dieser hatte nach den Unruhen der letzten Wochen mit mindestens sieben Toten keine Wahl. "Wir fühlten uns in der Verantwortung", sagte der Scheich, gleichzeitig stellvertretender Oberbefehlshaber des Militärs.

Logistisch kam die Absage wohl noch rechtzeitig. Laut Bild waren allerdings schon 1200 Reifen des Herstellers Pirelli per Schiff unterwegs nach Bahrain, wo vom 3. bis 6. März Tests stattfinden sollten. Ecclestone erstickte aber alle weiteren Spekulationen im Keim: "Mit Geld hat das nichts zu tun - in solchen Fällen reden wir nicht über Geld."