Garmisch -

Die Olympia-Gegner machen ernst, der Ton wird rauer: Im Streit um die Winterspiele 2018 hat das Netzwerk "NOlympia" dem Team um Münchens Frontfrau Katarina Witt einen empfindlichen Wirkungstreffer versetzt - sechs Tage, bevor die IOC-Prüfer der Evaluierungskommission sich ein eigenes Bild vor Ort machen.

Mit einem Bürgerbegehren in der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen soll die Rechtswirksamkeit sämtlicher von der Gemeinde bereits unterzeichneten Verträge in Bezug auf die Spiele 2018 geprüft werden, um am Ende olympische Wettbewerbe in Garmisch zu verhindern.

Zwar wäre dieser Prozess bis zur IOC-Entscheidung am 6. Juli in Durban noch längst nicht abgeschlossen, doch die Olympia-Gegner setzen nach Aussage ihres Sprechers Ludwig Hartmann darauf, dass "das IOC einem Bewerber, dessen Bevölkerung auf diesem Weg gegen Olympia vorgeht, gar nicht erst den Zuschlag gibt".

Abstimmung per Internet



Die Antwort aus München konnte den Frust über die aktuelle Entwicklung nur unzureichend verbergen. "Ein Bürgerbegehren zu initiieren, nur um ein Gutachten in Auftrag zu geben, zeigt einmal mehr, dass den Initiatoren der Mut zur Auseinandersetzung mit Sachargumenten fehlt", heißt es da: "Wir haben volles Vertrauen, dass die Bürger von Garmisch-Partenkirchen dieses Spiel durchschauen."

Das hofft "NOlympia" auch, allerdings in ganz anderem Kontext. "Die Bürger müssen zu diesem eminent wichtigen Thema endlich mal gehört werden", sagt Hartmann. Die Einwohner von Garmisch können per Internet abstimmen, auf der Homepage von "NOlympia" steht das Antragsformular bereit. Für ein Bürgerbegehren werden laut Hartmann "gut 2000 Unterschriften" benötigt. Sollten diese "innerhalb der nächsten drei bis vier Wochen" vorliegen, muss die Gemeinde entscheiden, ob sie das Bürgerbegehren zulässt oder nicht.