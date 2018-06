Oslo (SID) - Bundestrainer Jochen Behle hat die deutschen Teams für die ersten Langlauf-Entscheidungen der nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oslo bekannt gegeben. Bei den Männern ruhen am Mittwoch im Sprint die größten Hoffnungen auf Josef Wenzl (Zwiesel). Zudem gehen der Olympia-Zweite im Teamsprint, Tim Tscharnke (Biberau), sowie Daniel Heun (Gersdorf) und Andreas Dotzler (Sonthofen) an den Start.

Bei den Frauen setzt Behle auf die erfahrene Nicole Fessel aus Oberstdorf sowie die Nachwuchsläuferinnen Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Lucia Anger (Oberstdorf) und Hanna Kolb (Buchenberg). Den deutschen Starterinnen werden allerdings nach Problemen im Saisonverlauf mit Formtiefs und mehreren Krankheitsfällen kaum Medaillenchancen zugerechnet.