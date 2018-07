Köln (SID) - Die Absage des Formel-1-Rennens von Bahrain wegen der politischen Unruhen war richtig und unausweichlich - da sind sich alle Medien einig. Für viele gibt es jedoch auch Kritikpunkte. Der Daily Telegraph schreibt von einem "moralischen Vakuum", der Corriere dello Sport stellte ernüchtert fest: "Das ist die F1 der heutigen Zeit. Sie hängt vom Geld der asiatischen Wirtschaft ab und spürt die Winde und die Turbulenzen in Gebieten, in denen es junge Demokratien, ohne keinerlei Demokratien gibt". Die Times schließlich schlussfolgerte: "Dass das Rennen abgesagt wurde, ist peinlich. Die Saisoneröffnung in Bahrain zu belassen, hätte jedoch weitaus schlimmere Folgen gehabt. Panzer hätten den Sakhir Circuit beschützen müssen, und Tränengas hätte in der Luft gelegen." - Die Pressestimmen zur Absage des Formel-1-Rennens von Bahrain:

ENGLAND:

The Times: "Die Königsfamilie wird sich beschweren, dass sie das Stelldichein mit einigen schmückenden Menschen verpasst. Da aber gerade Menschen in den Straßen von Bahrain sterben und das Regierungssystem des Landes in Gefahr geraten ist, gibt es derzeit größere Sorgen. Dass das Rennen abgesagt wurde, ist peinlich. Die Saisoneröffnung in Bahrain zu belassen, hätte jedoch weitaus schlimmere Folgen gehabt. Panzer hätten den Sakhir Circuit beschützen müssen, und Tränengas hätte in der Luft gelegen."

Daily Telegraph: "Dass der Dachverband FIA in keinster Weise seine leitende Funktion ausfüllte und dort niemand eine Hand rühren wollte - in der Erwartung, dass die Verantwortlichen in Bahrain schon irgendwann von alleine ihren eigenen Großen Preis absagen würden, damit niemand die Verantwortung übernehmen muss, zeigt, dass der Sport in einem moralischen Vakuum operiert."

The Guardian: "Die oft zerstrittene Welt der Formel 1 atmet angesichts der Nachricht aus Bahrain kollektiv auf. Auch wenn das bedeuten könnte, dass die Saison bis Dezember dauert."

Daily Mirror: "Die Formel 1 atmete gestern auf, denn der Saisonauftakt im krisengeschüttelten Bahrain ist abgesagt worden. Da der Umsturz in Ägypten seine Auswirkungen auf den gesamten Nahen Osten zeigt, muss der Sport auf dem Rücksitz Platz nehmen."

ITALIEN: