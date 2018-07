Acapulco (SID) - Die an Nummer eins gesetzte Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Acapulco das Achtelfinale erreicht. Die 22-Jährige aus Bad Oldesloe besiegte die Mexikanerin Ximena Hermoso 6:1, 6:2 und trifft nun auf die Spanierin Anabel Medina Garrigues oder die 18-jährige Tschechin Karolina Pliskova.

Dagegen sind von den vier deutschen Spielern in Delray Beach/Florida bereits drei ausgeschieden. Dustin Brown (Winsen/Aller), Benjamin Becker (Orscholz) und Rainer Schüttler (Korbach) verloren allesamt ihre Auftaktmatches. Brown unterlag dem an Nummer drei gesetzten Amerikaner Sam Querrey mit 3:6, 7:5, 3:6. Becker, immerhin Nummer sieben der Setzliste, scheiterte mit 5:7, 4:6 an Querreys Landsmann James Blake, und Schüttler zog mit 6:2, 2:6, 3:6 gegen den Brasilianer Ricardo Mello den Kürzeren.

Somit ist in Delray nur noch Björn Phau im Wettbewerb. Der gebürtige Darmstädter trifft am Dienstagabend auf den Amerikaner Mardy Fish.