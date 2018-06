Delray Beach (SID) - Björn Phau ist beim ATP-Turnier in Delray Beach/Florida in der ersten Runde ausgeschieden. Der Düsseldorfer musste im Spiel gegen den an Nummer zwei gesetzten US-Amerikaner Mardy Fish bereits nach 20 Minuten beim Stand von 0:5 verletzt aufgeben. Vor Phau waren in Florida bereits Rainer Schüttler (Korbach), Dustin Brown (Winsen/Aller) und Benjamin Becker (Orscholz) ausgeschieden. Damit konnte sich keiner der vier deuutschen Teilnehmer für die zweite Runde der mit 442.500 Dollar dotierten Veranstaltung qualifizieren.