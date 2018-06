Mailand (SID) - Karl-Heinz Rummenigge sieht die Zukunft des Profi-Fußballs durch eine anstehende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes stark gefährdet. Im SID-Interview zeichnet er ein düsteres Bild.

SID: "Herr Tummenigge, als Vorsitzender der ECA haben Sie das "Financial Fair Play" mit auf den Weg gebracht. Warum ist Ihnen das so wichtig?"

Karl-Heinz Rummenigge (Vorsitzender der Europäischen Klub-Vereinigung und Vorstandsvorsitzender von Bayern München): "Das war mir auch ein persönliches Anliegen. Alle Klubs haben seit dem Bosman-Urteil Vollgas gegeben. Ich betone: alle. Der eine etwas mehr, der andere etwas weniger. Diese Klubs haben nun auch dafür zu sorgen, dass die Fußball-Welt wieder ein Stück rationaler wird."

SID: "Sie ist also auch aus Ihrer Sicht nicht mehr rational?"

Rummenigge: "Ich möchte daran erinnern, dass über 50 Prozent der Klubs in Europa rote Zahlen schreiben - das gilt es zu verändern. Ich kenne keinen Wirtschaftszweig, in dem so viele Unternehmen rote Zahlen schreiben. In dieser Form ist der Fußball nicht überlebensfähig. Die Fußball-Welt hat fast jedes Jahr höhere Umsätze erzielt. Die sind aber dann in die Taschen der Spieler und Agenten gewandert. Dieses System kann so nicht mehr funktionieren. Deshalb war es wichtig, dass die UEFA ein Modell erarbeitet hat, um diese Entwicklung zu stoppen. Jetzt muss man darauf pochen, dass dies auch seriös umgesetzt wird."

SID: "Glauben Sie daran, dass sich die UEFA und ihr Präsident Michel Platini letztendlich auch an die großen Klubs herantrauen?"

Rummenigge: "Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Michel Platini am letzten Tag der Transferperiode fast explodiert ist, als er die Nachrichten aus England vernommen hat. Es ist schon extrem irritierend, wenn ein Verein (FC Chelsea, d. Red.) am Morgen 83 Millionen Verlust ausweist - und am Nachmittag dann 85 Millionen in Transfers investiert. Diese Klubs müssten eigentlich Kosten abbauen. Die UEFA wird dieses Modell sehr seriös umsetzen. Und das ist gut so."