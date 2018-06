Dubai (SID) - Die beiden Bayreuther Davis-Cup-Spieler Florian Mayer und Philipp Petzschner haben beim ATP-Turnier in Dubai das Viertelfinale erreicht. Mayer gewann 6:3, 6:4 gegen Andrej Golubew aus Kasachstan und trifft in der nächsten Runde auf den an Nummer zwei gesetzten Serben Novak Djokovic oder den spanischen Linkshänder Feliciano Lopez. Petzschner setzte sich im deutschen Duell gegen Philipp Kohlschreiber (Augsburg) durch. Seinen nächsten Gegner ermitteln der Russe Nikolaj Dawydenko und der an Nummer drei gesetzte Tscheche Tomas Berdych.