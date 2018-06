Inhalt Seite 1 — Bayern hofft auf "wunderbare Zeiten" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mailand (SID) - 276 Tage nach der Finalpleite von Madrid sinnt Bayern München auf Revanche. Der deutsche Rekordmeister will sich im Achtelfinal-Schlager der Champions League bei Inter Mailand für das frustrierende 0:2 vom 22. Mai 2010 rächen. "Man kann das Endspiel leider nicht rückgängig machen, aber es wäre für uns eine Genugtuung", sagte Kapitän Philipp Lahm am Dienstagnachmittag nach der Ankunft in Mailand. Bastian Schweinsteiger fügte an: "Wir sind Bayern. Und wir kennen große Spiele. Wir sind heiß."

Auch für den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge spielt "die Erinnerung eine Rolle. Noch wichtiger ist aber, dass wir weiterkommen, um in der Champions League wieder so wunderbare Zeiten wie in der letzten Saison zu erleben", hatte er kurz vor dem Abflug in München gesagt.

Als der FC Bayern am Mittag mit dem LH-Sonderflug 2570 zum Hinspiel am heutigen Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) abhob, war also gehörig Optimismus mit an Bord - obwohl Inter im Endspiel klar überlegen gewesen war. "Es wird ein ganz anderes Spiel. Ich habe große Zuversicht, dass wir was erreichen können", sagte Superstar Arjen Robben, der diesmal auch auf die Unterstützung des im Finale gesperrten Franck Ribéry bauen kann. Robben warnte aber auch: "Wir dürfen uns keine Fehler erlauben!"

Inter, das ist noch eine gute Nachricht für den deutschen Rekordmeister, scheint verwundbar. "Ich glaube nicht, dass sie so stark sind wie 2010. Unser Vorteil ist das Rückspiel zu Hause", sagte Präsident Uli Hoeneß, der sich "sehr zuversichtlich" zeigte. Rummenigge erinnerte vor dem Abflug eindringlich an die wichtigsten Tugenden: "2010 waren die Attribute Wille, Kampf, Konzentration und Leidenschaft. Wenn wir das zeigen, werden wir unseren Weg gehen."

Müller: "Das Selbstvertrauen ist da. Wir wollen gewinnen."

Der Blick der Bayern ging nicht nur zurück bis Mai 2010. Sportdirektor Christian Nerlinger hatte als Mutmacher 1989 vor Augen. "Ich hoffe, dass uns ein ähnlich historischer Sieg gelingt wie damals im UEFA-Cup", sagte Nerlinger. Gemeint war das 3:1 in San Siro nach einer 0:2-Heimniederlage - übrigens im Achtelfinale.

Auch wenn es lange her ist, es gibt keinen Grund, sich in Mailand zu verstecken. "Das Selbstvertrauen ist da. Wir wollen gewinnen", sagte Thomas Müller und schickte eine Bekräftigung hinterher: "Etwas anderes zu behaupten, wäre Quatsch. Wir wollen in die nächste Runde."