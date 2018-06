Köln (SID) - Meister THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga einen Pflichtsieg eingefahren und damit seine Chancen auf den siebten Titel in Folge gewahrt. Am 23. Spieltag setzte sich der Rekordchampion gegen die MT Melsungen erwartet deutlich mit 36:23 (18:10) durch. Mit 39:7 Punkten bleibt der THW Tabellenzweiter, Spitzenreiter HSV Hamburg, der am Dienstag nicht über ein 30:30 beim TuS N-Lübbecke hinaus gekommen war, hat vier Zähler mehr auf dem Konto.

In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt war Kiels serbischer Nationalspieler Momir Ilic vor 10.250 Zuschauern in ausverkaufter Halle mit zehn Toren der überragende Spieler. Am Samstag wollen die Zebras in der Champions League mit einem Erfolg beim aktuellen französischen Tabellenführer Chambery Savoie HB (18.00/Eurosport) den ersten Platz in der Gruppe A verteidigen.

Durch ein 36:25 (17:6) beim TSV Hannover-Burgdorf haben die Rhein-Neckar Löwen den Anschluss an die Spitzenränge gehalten. Mit 35:11 Punkten bleibt das Team aus Mannheim weiter Vierter. Zwei Zähler dahinter auf Rang fünf rangiert FA Göppingen, das im Heimspiel gegen die HBW Balingen-Weilstetten nicht über ein 25:25 (11:10) hinaus kam.

Im Duell der Tabellennachbarn hat der SC Magdeburg mit einem 37:29 (16:14)-Heimsieg über den VfL Gummersbach den siebten Platz behauptet. Der insolvente DHC Rheinland bleibt nach der zehnten Heimpleite der Saison Tabellenletzter, der in finanzielle Schieflage geratene Erstligist unterlag dem TV Grosswallstadt mit 25:32 (12:16). Michael Spatz steuerte 13 Tore zum elften Saisonsieg der Grosswallstädter bei.