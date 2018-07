Inhalt Seite 1 — Nowitzki bleibt mit Dallas auf Kurs Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dallas (SID) - Carmelo Anthony hat im Trikot der New York Knicks einen Traumstart hingelegt. Im ersten Spiel nach dem Wechsel in seine Geburtsstadt glänzte der viermalige Allstar mit 37 Punkten und führte sein neues Team in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zu einem 114:108-Sieg gegen die Milwaukee Bucks. "Ich bin wieder zu Hause, ich liebe es", sagte der 26-Jährige nach seinem starken Auftritt im ausverkauften Madison Square Garden. Anthony, unter der Woche im Rahmen eines neun Spieler umfassenden Trades von den Denver Nuggets nach New York gewechselt, wurde vom begeisterten Publikum mit "Melo, Melo"-Rufen empfangen.

"Der Sieg bedeutet mir eine Menge. Es kommt mir immer noch wie ein Traum vor", sagte Anthony nach seinem Debüt: "Die beiden letzten Tage waren verrückt. Alles war sehr hektisch, wie eine Achterbahnfahrt. Ich musste praktisch ohne Schlaf auskommen."

Während auf Anthony in seinem ersten Spiel nach dem Allstar-Wochenende viel Neues zukam und die Gewöhnung an ein anderes Umfeld begann, nahm für Dirk Nowitzki alles seinen gewohnten Gang. Mit den Dallas Mavericks gewann der deutsche Nationalspieler 118:99 gegen die Utah Jazz, der Tabellenzweite der Western Conference hat damit 14 der vergangenen 15 Spiele gewonnen. Nowitzki, der am Sonntag in Los Angeles zum zehnten Mal in Folge am Allstar-Game teilgenommen hatte, war mit 23 Punkten bester Werfer der Mavericks.

Das Wochenende in Los Angeles hat Nowitzki genossen. "Es macht immer Spaß, mit den weltbesten Spielern in der Kabine zu sitzen", sagte der 32-Jährige im Gespräch mit der Recklinghäuser Zeitung: "Auch wenn ich langsam in einem Alter bin, in dem ich nicht gegen ein freies Wochenende einzuwenden hätte." Den Mavericks habe die Auszeit "nach dem Verletzungspech der letzten Wochen" auf jeden Fall gut getan.

Utah konnte im ersten Spiel nach dem Abgang von Starspieler Deron Williams nur bis zum Beginn des letzten Viertels einigermaßen Schritt halten. Danach setzte sich Dallas immer weiter ab und kam zu einem ungefährdeten Sieg gegen die Jazz, die in der laufenden Saison alle drei Spiele gegen die "Mavs" verloren haben. Utah hatte Williams, mit den USA 2008 in Peking Olympiasieger, am Mittwoch überraschend an die New Jersey Nets abgegeben.

In der Tabelle der Western Conference liegt Dallas mit 41 Siegen und 16 Niederlagen weiter hinter den San Antonio Spurs (47:10), die zu einem 109:105 gegen Oklahoma City Thunder kamen.

