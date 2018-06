Inhalt Seite 1 — Sky will Bundesliga-Rechte für "20 bis 30 Jahre" Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (SID) - Der Pay-TV-Sender Sky Deutschland strebt trotz seiner weiterhin hohen Schuldenlast eine jahrzehntelange Partnerschaft mit der Bundesliga an. "Wir wollen nicht nur der Bundesliga-Partner in der laufenden Rechteperiode sein, sondern natürlich auch darüber hinaus. Es ist unser Ziel, in den nächsten 20 bis 30 Jahren die Live-Rechte an der Fußball-Bundesliga zu halten", sagte Brian Sullivan, Vorstandsboss von Sky Deutschland, dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Der Sky-Vertrag mit der Bundesliga läuft bis zum Ende der Saison 2012/2013. Derzeit bereitet die Liga die Ausschreibung der Medienrechte ab der Spielzeit 2013/2014 vor. Die Bundesligisten und die Bieter müssen einen Fragebogen des Bundeskartellamts beantworten, der die Frage klären soll, unter welchen Bedingungen die Zentralvermarktung der Bundesliga weiter rechtens ist. "Wir befinden uns mit dem Kartellamt in sehr konstruktiven Gesprächen", sagte zuletzt auch DFL-Boss Christian Seifert.

Dagegen ist Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, der zuletzt erneut eine mittelfristige Verdopplung der TV-Einnahmen in Deutschland (derzeit sind es rund 400 Millionen Euro pro Jahr) gefordert hat, mit der Entwicklung auf dem Pay-TV-Markt äußerst unzufrieden. Rummenigge erklärte, Sky müsse "mehr in die Verantwortung" genommen werden. Allerdings wurden zuletzt auch Stimmen laut, wonach die Bayern selbst mehr für das Produkt Sky leisten müssten.

"Immer nur darauf zu verweisen, dass wir eine besondere Free-TV-Landschaft haben, ist mir zu wenig. Das war vor 20 Jahren schon bekannt. Die Pay-TV-Sender und auch die DFL müssen dem Kunden Konzepte anbieten, die so überzeugend sind, dass endlich eine positive Entwicklung stattfindet", sagte der frühere Nationalspieler dem SID.

Rummenigge gegen mehr Exklusivität für Pay-TV-Sender



Noch mehr Exklusivität für die Pay-TV-Sender lehnte Rummenigge ab: "Wenn man diesen Weg gehen würde, wäre der wieder sehr negativ behaftet. Diese Diskussionen, etwa die Sportschau zu verschieben, um im Pay-TV mehr Exklusivität zu haben, gab es ja schon einige Male - mit dem Ergebnis, dass Pay-TV noch negativer diskutiert wurde."

Auch für die ARD kommt derzeit eine Zusammenfassung der Samstagsspiele der Bundesliga nach 20 Uhr nicht infrage. Das stellte Steffen Simon klar, der als WDR-Sportchef für die Sportschau verantwortlich ist. "Die Bundesliga ist nach 20 Uhr bereits ein Mal grandios gefloppt, und sie wird wieder floppen. Aber nicht in der ARD, denn daran haben wir kein Interesse", sagte Simon.