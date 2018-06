Inhalt Seite 1 — Viertelfinale Endstation für DSV-Läufer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Oslo (SID) - Kraftlos, glücklos, traurig: Die enttäuschten deutschen Langläufer fühlten sich nach dem zweitschwächsten Sprint-Ergebnis in der WM-Geschichte beim norwegischen Volksfest am Holmenkollen etwas verloren. Mit Platz 15 durch Nicole Fessel und dem 27. Rang von Debütant Daniel Heun war der Deutsche Skiverband (DSV) nur unwesentlich besser als bei der Pleite 2009, als es die Ränge 16 und 19 waren. Während die langlaufverrückten Norweger Gold von Marit Bjørgen und Silber von Petter Northug feierten, schlichen Fessel und Co. geknickt aus dem Stadion.

"Ich bin sehr traurig, vor allem, weil es so knapp war", sagte Fessel, die den Sprung ins Halbfinale nur um 0,4 Sekunden verpasst hatte. Bundestrainer Jochen Behle war eingedenk des von vielen Krankheiten geprägten Saisonverlaufs zwar "insgesamt zufrieden", betonte aber: "Bei den Männern hätte ich mir schon mehr erwartet." Vor allem Fessels knappes Aus fand er "schade".

Als Dritte ihres Viertelfinallaufs unterlag Fessel zunächst im Fotofinish der Slowakin Alena Prochazkova. Als Dritte der "Lucky-Loser"-Wertung schaffte sie es dann ebenso knapp nicht in die Vorschlussrunde. "Am Ende war ich ein paar Mal eingeklemmt, als die anderen geschwächelt haben", klagte Fessel, die trotzdem von einem "guten Start in die WM" sprach.

Den feierten vor allem die Norweger mit der fünften WM-Goldmedaille für die überlegene Bjørgen. Silber ging an Titelverteidigerin Arianna Follis (Italien) vor Petra Majdic aus Slowenien. Dass mit Marcus Hellner ausgerechnet ein Schwede den Titel vor Northug und Emil Jönsson (Schweden) gewann, trübte die Feierstimmung nur bedingt. "Es stößt mir doch sauer auf, dass ein Schwede vor mir ist", sagte Northug mit einem breiten Grinsen, Bjørgen meinte: "Es ist einfach verrückt, ein Traum ist wahr geworden. Ich habe es sehr genossen."

Antibiotika verderben Wenzl die Chancen



Und auch das deutsche Team hatte sich angesichts der unglaublichen Stimmung an der Geburtsstätte des Skisports bald wieder gefasst - obwohl die Ergebnisse nicht stimmten. Der selbsternannte Medaillenkandidat Josef Wenzl (Zwiesel) blieb als 39. in der Quali hängen, der Teamsprint-Olympiazweite Tim Tscharnke (Biberau) schied ebenso als Sechster seines Viertelfinals aus wie WM-Debütant Heun (Gersfeld). Tscharnke wurde 29. Denise Hermann (Oberwiesenthal/23.) war als Fünfte im Viertelfinale auch chancenlos. Die WM-Neulinge Hannes Dotzler (Sonthofen), Lucia Anger (Oberstdorf) und Hanna Kolb (Buchenberg) mussten sich wie Wenzl bereits in der ersten Runde verabschieden.

"Ich habe schon beim Laufen gemerkt, dass ich nicht die Kraft habe wie vor der Krankheit", sagte Wenzl, der nach sechstägiger Pause erst eine Woche vor WM-Beginn wieder ins Training eingestiegen war. Dennoch hatte er zuvor betont, eine Medaille sei "in mir drin". In der anspruchsvollen Loipe am Holmenkollen konnte er sie bei seiner dritten WM aber nicht rausholen. "Nach den vier Tagen Antibiotika war auch seine Leistung in Ordnung", sagte Behle.