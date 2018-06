Inhalt Seite 1 — Stielicke und Halilovic auf Medaillenkurs Seite 2 Auf einer Seite lesen

Königssee (SID) - Gold scheint schon vergeben, doch im Kampf um Silber und Bronze haben die deutschen Skeletonis bei der Heim-WM in Königssee zwei ganz heiße Eisen im Feuer. Mirsad Halilovic und Sandro Stielicke belegen zur Halbzeit die Plätze zwei und drei. Das ist realistisch gesehen schon das Optimum, denn der überragende Lette Martins Dukurs fährt zurzeit in einer anderen Liga.

"Der ist der Wahnsinn, einfach der Beste. Ich halte ihn hier für unschlagbar", sagte der Winterberger Stielicke über den Weltcupgesamtsieger. Der fünfmalige Saisonsieger Dukurs fuhr im zweiten Durchgang Bahnrekord (50,67 Sekunden) und baute seinen Vorsprung auf Halilovic (+0,57) und Stielicke (+0,70) vor dem Finale am Freitag deutlich aus.

Auch Lokalmatador Halilovic aus Königssee orientiert sich nicht mehr an dem Spitzenreiter. "Für uns geht es darum, unsere Plätze zu verteidigen. Das wird schwierig genug", sagte der Athlet mit bosnischen Wurzeln.

Halilovic überzeugte auf seiner für 22 Millionen Euro modernisierten Heimbahn vor allem im unteren Streckendrittel, in dem das 64-kg-Leichtgewicht seine Nachteile beim Start dank einer überragenden Schlittenbeherrschung mehr als wettmachte.

"Ich bin halt mit Abstand der Leichteste, da muss ich fahrerisch überzeugen", sagte der ehemalige Junioren-Weltmeister, der sich auch am Abend vor dem Finale nicht von seinem Schlitten trennte: "Ich werde in der Werkstatt hocken, am Schlitten basteln und mit meinem Mechaniker ein Bier trinken."

Auch Stielicke war mit seinem dritten Platz mehr als zufrieden, zumal der Weltcupgesamtzweite wegen einer Verletzung erst am Montag angereist war und deshalb weniger Trainingsläufe auf der ältesten Kunsteisbahn der Welt absolviert hat als die Konkurrenz. "Ich kann sehr gut mit dem Zwischenergebnis leben. Eine Medaille wäre ein Traum", sagte der Olympia-Zehnte.