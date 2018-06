Inhalt Seite 1 — Rommel tröstet Unglücksraben Halilovic Seite 2 Auf einer Seite lesen

Königssee (SID) - Als Unglücksrabe Mirsad "Michi" Halilovic vor laufender Kamera in Tränen ausbrach und verzweifelt nach Halt suchte, nahm Bronzegewinner Frank Rommel seinen Kumpel tröstend in die Arme: Der frühere Europameister profitierte bei der Skeleton-WM in Königssee ausgerechnet von einem dicken Patzer seines Teamkollegen Halilovic, der auf seiner Heimbahn die schwerste Stunde seiner sportlichen Karriere erlebte.

"So etwas lässt mich nicht kalt. Natürlich freue ich mich über Platz drei, und den habe ich mir mit drei super Läufen verdient, aber ich leide auch mit Michi mit. Ich hätte ihm eine Medaille genauso gegönnt", sagte Rommel (Zella-Mehlis), der seinen Freund wieder aufbauen will: "Wir werden zusammen ein paar Bierchen trinken. Das wird schon wieder."

Der WM-Titel war dagegen für beide von Anfang an unerreichbar. Der überragende Lette Martins Dukurs beherrschte die Konkurrenz auf der ältesten Kunsteisbahn der Welt nach Belieben und gewann dank vier Laufbestzeiten souverän vor dem russischen Schnellstarter Alexander Tretjakow (+1,74) und Rommel (+1,98). Der 26-Jährige war schon 2008 in Altenberg vor heimischen Publikum WM-Dritter geworden.

Halilovic, der vor dem Finallauf als Zweiter noch 28 Hundertstelsekunden vor Rommel gelegen hatte, verspielte die greifbar nahe erste Medaille seiner Karriere durch einen Fehler im oberen Drittel und fiel noch hinter dem Winterberger Sandro Stielicke auf Rang fünf zurück.

Rommel: "Ich habe nicht aufgegeben, das wurde belohnt"



"Schlitten-Flüsterer" Halilovic ("Ich bespreche vor jedem Wettkampf mit meinem Schlitten die Renntaktik") will die Enttäuschung im zweiwöchigen Urlaub in Florida verarbeiten und im kommenden Winter besser denn je zurückkehren. "Der Arschklatscher macht mich hoffentlich noch stärker", sagte der 27 Jahre alte Lokalmatador mit bosnischen Wurzeln.

Rommel hatte eine Medaille eigentlich nach dem ersten Lauf schon abgehakt, als er nach der Kurvenkombination "Schlangengrube" die Ausfahrt verpatzte und als Sechster weit zurücklag. "Ich habe nicht aufgegeben, das wurde belohnt", sagte der Olympiasiebte.