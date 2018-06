Dortmund (SID) - Der Tischtennis-Weltranglistenerste Timo Boll hat bei den German Open in der Heimatstadt seines Lieblingsfußballklubs Borussia Dortmund den Grundstein zu persönlichen Festspielen gelegt. Der souveräne Einzug des Europameisters ins Achtelfinale nach nur einem Satzverlust in zwei Matches überstrahlte bei der Generalprobe für die Mannschafts-WM 2012 an gleicher Stelle eine weitgehend enttäuschenden Gesamtbilanz der Gastgeber.

"Mit dem Start bei diesem Turnier, bei dem die Creme de la creme vertreten ist, bin ich sehr zufrieden. Da jetzt aber wohl einige Chinesen auf mich warten, muss ich aber schon Top-Form bringen, damit mich Borussia Dortmunds Trainer Jürgen Klopp und einige seiner Spieler auch spielen sehen können, wenn sie in die Halle kommen", sagte Boll nach seinen Siegen gegen Polen Altstar Lucjan Blaszczyk (4:0) und den Österreicher Robert Gardos (4:1): "Aber ich freue mich auf die Matches gegen die Chinesen: Für die WM im Mai in Rotterdam ist jedes Match gegen sie hilfreich, um sich auf ihre Spielweisen einstellen zu können."

Einstellen müssen sich Chinas Asse allerdings auch - und zwar auf einen vor Selbstvertrauen strotzenden Lokalmatadoren. "Ich fühle mich sehr frisch, habe gut trainiert und bin von größeren Verletzungen zuletzt verschont geblieben. So kann es bleiben", meinte der EM-Rekordchampion lächelnd. Als erstes Hindernis aus der "Chinesischen Mauer" mit allen Topspielern aus dem Reich der Mitte muss Boll am Samstagnachmittag auf seinem Weg zum fünften German-Open-Titel den früheren Top-10-Spieler Hao Shuai aus dem Weg räumen.

Ernüchternde Gesamtbilanz für DTTB

Die ernüchternde Bilanz seiner Kollegen - von insgesamt sechs Herren erreichte außer Boll lediglich noch der EM-Zweite Patrick Baum (Düsseldorf) die zweite Runde - führte der deutsche Topspieler auf mehrere Umstände zurück. "Das ist nun einmal ein absolutes Eliteturnier, und wenn man sich dabei eine Schwäche erlaubt, ist man schnell raus. Außerdem ist bei einem Turnier im eigenen Land der Druck größer, und alle haben ja auch schon die Qualifikation für Olympia 2012 im Kopf. Das merkt man ihnen alles an", sagte Boll.

Noch schwächer schnitten die Damen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) ab. Alle sieben Spielerinnen der Gastgeber, darunter auch Ex-Europameisterin Jiaduo Wu (Kroppach), scheiterten schon in der ersten Runde. "Es gibt solche Tage. Wir hatten uns auch ein besseres Ergebnis gewüncht. Die Auslosungen waren sehr unglücklich für uns, aber die Spielerinnen haben auch nicht alle ihre Bestleistung abrufen können", sagte Damen-Bundestrainer Jörg Bitzigeio.