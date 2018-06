Inhalt Seite 1 — Gräßler verspielt Medaille Seite 2 Auf einer Seite lesen

Oslo (SID) - Ulrike Gräßler stand verloren im Nebel von Oslo und schüttelte fassungslos den Kopf. Die 23 Jahre alte Klingenthalerin war auf der Normalschanze am Holmenkollen drauf und dran, als erste Skispringerin der Geschichte zum zweiten Mal eine WM-Medaille zu holen - doch dann stürzte sie jäh ab. 79,5 Meter im Finale bedeuteten beim klaren Sieg der Favoritin Daniela Iraschko (Österreich) letztlich Rang 19. Dabei hatte die Vize-Weltmeisterin von 2009 nach Platz drei zur Halbzeit schon von Edelmetall geträumt.

"Die Enttäuschung ist groß, nachher werden da sicher noch ein paar Tränen fließen", sagte Gräßler: "Ich war im Kopf nicht stark genug, habe mir selbst nicht mehr richtig vertraut. Dabei bin ich sonst so nervenstark."

Iraschko behielt die Nerven - trotz einer Knieverletzung, die ihren Start bis zuletzt fraglich gemacht hatte. Für ihre beiden Sprünge auf 97 Meter bekam sie 231,7 Punkte, Silber gewann die Italienerin Elena Runggaldier (218,9) vor der erst 15 Jahre alten Coline Mattel aus Frankreich (211,5), die als jüngste Athletin bei einer nordischen Ski-WM überhaupt Edelmetall holte.

Faißt beste Deutsche

Beste der vier Deutschen war Melanie Faißt aus Baiersbronn als Neunte - für die 21-Jährige war es das schlechteste Saisonergebnis. Immerhin steigerte sie sich im Finale um vier Meter auf 92 und flog so von Platz 19 noch nach vorne. Doch wie Juliane Seyfarth (Ruhla) und Anna Häfele aus Willingen, die als 31. und 35. das Finale der besten 30 verpassten, war Faißt nicht zufrieden.

Dem zweiten Sprunglauf für Frauen in der WM-Geschichte nach dem Debüt in Liberec 2009 wurde auch mit Blick auf Olympia besondere Bedeutung beigemessen. Die Springerinnen wollen 2014 in Sotschi ins Programm der Winterspiele, Jacques Rogge, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), wird darüber in wenigen Wochen entscheiden. Werbung wollten Gräßler und Co. deshalb machen für ihren Sport, einige sprachen vom wichtigsten Wettkampf der Geschichte.

Sollte Rogge zugeschaut haben, wird ihm die Einschätzung schwer gefallen sein - wenn er überhaupt was gesehen hat. Über Nacht hatte sich der berüchtigte Kollentåka, der Holmenkollennebel, über die Anlage gelegt. Zur Qualifikation der Männer riss ein Loch in die Nebelwand, zur Frauenkonkurrenz am Nachmittag aber waren die Springerinnen vom Auslauf aus von den 6500 Zuschauern (Rekord für Frauen-Skispringen) nur kurz vor der Landung zu erkennen. Und im Verlauf des Wettkampfs wurde der Nebel immer dichter.