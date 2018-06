Lidköping (SID) - Bundesliga-Tabellenführer HSV Hamburg hat trotz Personalsorgen im vorletzten Gruppenspiel der Champions League einen letztlich ungefährdeten Sieg beim schwedischen Handball-Meister IK Sävehof gefeiert und damit einen erfolgreichen deutschen Europacup-Tag eingeleitet. Im Anschluss zogen sowohl der VfL Gummersbach im Europapokal der Pokalsieger als auch Frisch Auf Göppingen, der TBV Lemgo und der TV Großwallstadt im EHF-Cup in die Viertelfinals ein.

Angeführt von Nationalspieler Michael Kraus, der zehn Tore erzielte, gewann der HSV Hamburg 34:31 (18:18) bei IK Sävehof und verbesserte sich damit in der Gruppe C mit 11 Punkten auf den dritten Platz. Die Hanseaten profitierten dabei von der zeitgleichen 29:34-Heimniederlage von KIF Kolding aus Dänemark (10 Punkte) gegen den ungarischen Tabellenführer MKB Veszprem (16) und kann damit im letzten Gruppenspiel am 6. März gegen Kolding mit Blick auf einen guten Gegner für das Achtelfinale zumindest den dritten Rang sichern. Hamburg war schon vor der Partie wie die drei anderen deutschen Vertreter Kiel, Rhein-Neckar Löwen und Flensburg-Handewitt schon für die K.o.-Runde qualifiziert.

Nicht zum Einsatz kam am Samstag vor 2042 Zuschauern in Lidköping Hamburgs Nationalspieler Pascal Hens, den Oberschenkelprobleme plagten. Der an der Schulter verletzte Kroate Blazenko Lackovic hatte die Reise nach Skandinavien gar nicht erst angetreten. Domagoj Duvnjak (Magen-Darm-Infekt) und Bertrand Gille (Schulter) spielten dagegen. Duvnjak erzielte zwei Tore, Gille traf dreimal. Zweitbester HSV-Schütze war Marcin Lijewski mit sieben Treffern.

Göppingen und Großwallstadt schafften mit Siegen den Einzug ins Viertelfinale des EHF-Cups, Lemgo mit einem 28:28 (15:11)-Unentschieden bei Besiktas Istanbul. Großwallstadt gewann 29:27 (14:11) gegen Bjerringbro-Silkeborg aus Schweden und setzte sich damit nach dem 22:22 im Hinspiel durch. Göppingen gewann nach einem 27:21-Erfolg daheim auch das Rückspiel bei Metalurg Skopje in Mazedonien 21:20 (10:11). Für Großwallstadt war das 39:27 (14:11) gegen Xico Andebol aus Portugal nach dem 39:20 aus dem Hinspiel lediglich eine bessere Trainingseinheit. Ausgelost werden die Viertelfinals im Europapokal der Pokalsieger und im EHF-Cup am kommenden Dienstag in Wien.