Inhalt Seite 1 — Sturm wird Teamkollege von Owetschkin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington (SID) -

Eishockey ist die schnellste Mannschaftssportart der Welt. Doch die Cracks in der nordamerikanischen Profiliga NHL müssen nicht nur auf dem Eis äußerst wendig, sondern jederzeit flexibel sein. Marco Sturm musste diese Erfahrung machen, er wurde am Wochenende von den Los Angeles Kings zu den Washington Capitals zu Superstar Alexander Owetschkin getraded. "Das ist nicht unbedingt das, was ich wollte", sagte der 32-Jährige.

Schließlich musste er innerhalb von knapp drei Monaten zum zweiten Mal den langen Weg "Coast to Coast" (von Küste zu Küste) antreten. Nach gut vier Jahren bei den Boston Bruins ging es nach LA, nun wieder von der West- an die Ostküste. Insgesamt rund 8000km Luftlinie - grundsätzlich kein Problem im Flugzeitalter.

"Bislang hatte ich eine gute Karriere in der NHL. Aus welchen Gründen auch immer hat es in LA nicht so ganz funktioniert, aber ich bin begeistert, zukünftig ein Capital zu sein." Der Vertrag Sturms ist bis zum Saisonende befristet, danach ist er als sogenannter Free Agent wieder auf dem Markt.

Sturm erzielte in 17 Spielen vier Tore und neun Scorerpunkte für die Kalifornier. Aufgrund einer Bänderverletzung im Knie musste er allerdings teilweise auch pausieren. Der Angreifer befindet sich in der letzten Saison eines ursprünglichen Vierjahresvertrages, der ihm rund 2,6 Millionen Euro pro Jahr sichert. Sturm wird am Montag bei den Caps erstmals trainieren und dann am Dienstag sein Debüt im Heimspiel gegen die New York Islanders geben.

Soviel zum Prozedere in der stärksten Liga der Welt. Die jüngere Vergangenheit hatte es mit dem deutschen Spitzenstürmer nicht so gut gemeint. Schwere Verletzungen wie zwei Kreuzbandrisse innerhalb kurzer Zeit hatten ihn zurückgeworfen. Auch schon bei seinem ersten Klub San Jose Sharks hatte er wegen eines Schienbeinbruchs Monate aussetzen müssen. Doch sowohl in Kalifornien als auch in Beantown kämpfte er sich immer wieder zurück. In sieben der nun schon fast 13 Spielzeiten erzielte Sturm 20 oder mehr Tore.

In der Winter Classic 2010 im legendären Fenway Park stand Sturm mit dem Siegtor zum 2:1 in der Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers im Rampenlicht. Aber Boston musste im Spieleretat Platz schaffen - und es traf somit Sturm - wie nun auch in Los Angeles. "Ich weiß, dass es eine undankbare Entscheidung war", sagte Sturm, gestand aber auch: "Es hat mich schon auf dem falschen Fuß erwischt, es war ein kleiner Schock."