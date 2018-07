Köln (SID) - Für Rekordmeister Bayern München reißt die Serie der richtungweisenden Spiele nicht ab. Vier Tage nach dem 1:3 im Bundesliga-Gipfel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund müssen sich die Bayern am Mittwoch (20.30 Uhr) im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Vizemeister Schalke 04 mit Trainer Felix Magath und Nationaltorwart Manuel Neuer behaupten. Am vergangenen Mittwoch stand das Achtelfinalhinspiel der Champions League bei Titelverteidiger Inter Mailand (1:0) auf dem Programm.

Die Neuauflage des DFB-Pokal-Halbfinales der vergangenen Saison gegen die Königsblauen wird live im ZDF und vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Vor Jahresfrist setzten sich die Münchner durch ein Tor von Arjen Robben in der Verlängerung mit 1:0 in Gelsenkirchen gegen Schalke durch. Im Endspiel 2010 besiegte der Rekordcup-Gewinner Werder Bremen dann mit 4:0.

Bereits am Dienstag (20.30 Uhr/ARD und Sky) treffen im ersten Semifinale die Zweitligisten MSV Duisburg und Energie Cottbus aufeinander. Damit steht am 21. Mai in Berlin erstmals seit 2004 wieder ein Klub aus dem Fußball-Unterhaus im Pokalfinale. Damals verlor Alemannia Aachen 2:3 gegen Werder Bremen. -