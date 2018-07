Inhalt Seite 1 — Boll wehrt Chinas Großangriff nur teilweise ab Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dortmund (SID) - Timo Boll hat bei den German Open in Dortmund Chinas Großangriff auf seinen Thron in der Weltrangliste nur teilweise abschmettern können und muss trotz seines Finaleinzugs beim Heimspiel um seine Spitzenposition bangen. Nach souveränen Auftritten mit einem imponierenden Halbfinal-Triumph über den chinesischen Olympiasieger und Weltranglistendritten Ma Lin (4:2) als Höhepunkt musste sich der Düsseldorfer Europameister im Endspiel im dritten Duell mit einem Topspieler aus dem Reich der Mitte binnen 24 Stunden dem fünf Plätze tiefer eingestuften Asien-Cup-Sieger Zhang Jike unerwartet deutlich mit 0:4 geschlagen geben.

"Wenn die Chinesen so geballt mit ihren Besten bei einem Turnier antreten, ist es immer unheimlich schwer durchzukommen. Aber auch wenn es gegen den dritten Chinesen im Turnier nicht mehr ganz gereicht hat und ich gerne vor eigenem Publikum gewonnen hätte, bin ich zufrieden. Ich habe zwei starke Spieler aus Chinas Mannschaft geschlagen. So kurz vor der WM bringt das viel Selbstvertrauen, und aus dem Finale kann ich außerdem auch wichtige Lehren für Rotterdam ziehen", resümierte Boll den letztlich vergeblichen Griff nach seinem fünften German-Open-Erfolg.

Zweite Finalniederlage innerhalb weniger Wochen



Trotz seiner Endspielteilnahme in der Westfalen-Metropole und schon zwei Wochen zuvor in Doha/Katar könnte Boll allerdings in der kommenden März-Weltrangliste seine Führung verlieren. Aufgrund des komplizierten Berechnungssystems kosten Boll seine Niederlagen gegen Zhang und in Doha gegen den Weltranglistenachten Xu Xin (China) wegen seiner höheren Einstufung überproportional viele Punkte, so dass sein Polster von acht Zählern auf den chinesischen Weltmeister Wang Hao (im Halbfinale 1:4 gegen Zhang) nicht zur Behauptung des ersten Platz reichen könnte.

Ob die Chinesen Bolls Sturz als erklärtes Ziel tatsächlich erreicht haben, ist jedoch noch unklar: In Dortmund konnten die Auswirkungen des Turniers auf das Ranking unmittelbar nach dem Finale nicht berechnet werden.

Bolls Fokus allerdings ist ohnehin schon auf Rotterdam gerichtet. "Natürlich ist es schön, die Nummer eins der Welt zu sein. Aber ich habe schon vor Wochen gesagt, dass mir eine Einzelmedaille bei der WM oder 2012 bei Olympia in London wichtiger ist", sagte der 29-Jährige zu den Rechenschieber-Überlegungen in der Halle.

