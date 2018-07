München (SID) - Dynamo Dresden hat in der 3. Liga zum 1. FC Heidenheim aufgeschlossen und belegt zählergleich (jeweils 39 Punkte) den achten Tabellenplatz. Die Sachsen gewannen beim Tabellenschlusslicht Bayern München II mit 2:1 (2:1). Maik Kegel (25.) und David Solga (42.) schossen die Dresdner mit 2:0 in Führung. Mario Erb (44.) verkürzte kurz vor der Halbzeit. In der 75. Minute sah Dresdens Robert Koch wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Trotz Überzahl gelang den Gastgebern aber nicht mehr der Ausgleich, die zweite Mannschaft des FC Bayern ist damit weiter abgeschlagen Tabellenletzter.