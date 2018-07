Berlin (SID) - Die Füchse Berlin verlieren in der Handball-Bundesliga die Tabellenspitze allmählich aus den Augen. Die Mannschaft von Trainer Dagur Sigurdsson musste sich am 23. Spieltag mit einem 24:24 (10:13) gegen die SG Flensburg-Handewitt begnügen, blieb damit zum dritten Mal in Folge ohne Sieg und liegt nun sechs Zähler hinter Spitzenreiter HSV Hamburg.

9000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle sahen einen offenen Schlagabtausch. Nach einem zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand kämpften sich die Berliner zurück ins Spiel und lagen zweieinhalb Minuten vor Schluss sogar mit 24:22 in Führung, doch Lasse Boesen und Patrik Fahlgren schafften für Flensburg noch den Punktgewinn. Mit 31:15 Punkten bleiben die Norddeutschen Sechster.