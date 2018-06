Rom (SID) - Der italienische Erstligist US Palermo hat am Montag Serse Cosmi als neuen Trainer vorgestellt. Nach der 0:7-Heimpleite gegen Udinese Calcio am Sonntag hatte sich der Verein zunächst von Coach Delio Rossi getrennt. Mit 40 Punkten belegt das Team aus Sizilien zurzeit den achten Platz in der Serie A.

Der 52-Jährige Cosmi trainierte in der letzten Saison die Mannschaft des AS Livorno. Dort war der Italiener am Ostermontag 2010 wegen Erfolglosigkeit entlassen worden. Livorno musste am Saisonende als Tabellenletzter den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.