Inhalt Seite 1 — Hopp: Hoffenheim soll bis 2018 unabhängig sein Seite 2 Auf einer Seite lesen

HOFFENHEIM (SID) - Mäzen Dietmar Hopp hat die zuletzt als Ziel ausgegebene Unabhängigkeit des Bundesligisten 1899 Hoffenheim von seinen Zuwendungen bis zum Jahr 2014 relativiert. "Ich halte es für realistisch, dass Hoffenheim in der Saison 2014/15 dieses Ziel erreichen wird", sagte Hopp, der bisher nach eigenen Angaben 240 Millionen Euro in den Klub investiert hat, der Rheinpfalz: "Durch das UEFA Financial Fairplay, das ab Sommer zu greifen beginnt, ist dieses Ziel bis zur Saison 2018/19 ein absolutes Muss. Wir haben den Ehrgeiz, frühzeitig darauf eingestellt zu sein."

Im sportlichen Bereich hofft Hopp nach den Turbulenzen zu Beginn des Jahres auf eine gute Entwicklung der Mannschaft unter dem neuen Trainer Marco Pezzaiuoli. "Marco Pezzaiuoli hat als Co-Trainer von Ralf Rangnick bei der Mannschaft ein hohes Ansehen erworben. Auch in den Stationen davor hat er einen ausgezeichneten Ruf genossen. Ich bin zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit gut funktionieren wird", sagte Hopp.

Pezzaiuoli erhält Vertrag als Cheftrainer

Nach über einem Monat im Amt erhielt Pezzaiuoli am Donnerstag nun einen Vertrag als Cheftrainer bei den Kraichgauern. Das Arbeitspapier läuft bis zum Jahr 2014. Dies entspricht der Laufzeit des ursprünglichen Vertrags von Pezzaiuoli als Co-Trainer.

"Ich denke, dass ich ihn heute abend unterschreibe - nachdem ich krank war. Wir haben uns am Dienstag nochmal unterhalten und werden es heute fixieren. Ich hatte zwei Tage eine Grippe", sagte Pezzaiuoli am Donnerstagmittag.

Personalprobleme vor Südwestderby



Für Manager Ernst Tanner war die Unterschrift nur noch Formsache. "Wir brauchen es eigentlich nur noch auszudrucken, nachdem es in den vergangenen Tagen besprochen wurde", erklärte Tanner: "Es hat etwas gedauert, weil wir so viel zu tun hatten im abgelaufenen Monat."