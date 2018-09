KÖLN (SID) - Lösbare Aufgaben für die deutsche U21-Nationalmannschaft: Die Mannschaft von Trainer Rainer Adrion trifft in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2013 in Israel in der Gruppe 1 auf Weißrussland, Griechenland, Bosnien-Herzegowina, Zypern und San Marino. Das ergab die Auslosung in der Schweizer UEFA-Zentrale in Nyon.

"Wir können von der Papierform her zufrieden sein. Alle Qualifikations-Gruppen sind sehr ausgeglichen. Allerdings wollen wir die Lehren aus der vergangenen Qualifikation ziehen", sagte Adrion: "Wir werden keinen Gegner unterschätzen und allen Teams mit Respekt begegnen. Unser Ziel ist es, die Endrunde in Israel zu erreichen."

In zehn Gruppen werden die Teilnehmer der sieben Play-off-Begegnungen ermittelt. Die Gruppenphase beginnt am 25. März 2011, letzter Spieltag ist der 10. September 2012. Die Gruppensieger und die vier besten Gruppenzweiten stehen sich danach in direkten Play-off-Duellen zwischen dem 12. und 16. Oktober 2012 gegenüber. Die EM-Endrunde steigt im Sommer 2013 in Israel.