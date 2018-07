Köln (SID) - Das deutsche Damentennis schreibt endlich wieder positive Schlagzeilen. Im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) äußert sich Barbara Rittner als Teamchefin des Deutschen Tennis Bundes zu den jüngsten Erfolgen, den mittelfristigen Aussichten und der generellen Situation um die Williams-Schwestern und die umstrittene Nummer eins Caroline Wozniacki.

SID: "Hat Andrea Petkovic in Melbourne eigentlich eine große Chance vertan oder genutzt?"

Barbara Rittner: "Ganz sicher genutzt, sie hat im Achtelfinale eine absolute Weltklasse-Leistung gegen Maria Scharapowa gezeigt. Li Na war dann schon ein harter Brocken, die war spätestens nach ihrem Erfolg in Sydney eine große Favoritin auf den Turniersieg in Melbourne. Mehr war für Andrea in dieser Konstellation noch nicht drin. Die Betonung liegt auf noch."

SID: "Was trauen Sie ihr in diesem Jahr noch zu?"

Rittner: "Die Top 20 sind in Reichweite. Andrea wird nun immer öfter bei großen Turnieren gesetzt sein, was auch immer ein kleiner Vorteil ist. Wenn sie gesund bleibt und so weitermacht, traue ich ihr in diesem Jahr durchaus auch die Top 15 zu."

SID: "Was kann sie im weiteren Verlauf ihrer Karriere erreichen? Sind die Top Ten ein realistisches Ziel?"

Rittner: "Wenn man mit 23 Jahren stetig nach vorne gekommen ist, nun an die Top 20 klopft und so hart arbeitet, wie Petko es tagein, tagaus tut, sind die Top Ten ganz bestimmt ein realistisches Ziel. Wenn man die dann mal erreicht hat, spielen auf dem Weg nach ganz oben ganz viele kleine Dinge entscheidende Rollen."