Gelsenkirchen (SID) - Vor dem 137. Revierderby bei Tabellenführer Borussia Dortmund steht Schalke-Trainer Felix Magath in der Kritik. Vor allem die Transferpolitik des Schalker "Alleinherrschers" sorgt für Unmut bei den "königsblauen" Fans. Im Interview verteidigt Magath seine Personalplanung und äußert sich zu den Chancen im Nachbarschaftsduell mit dem BVB.

Frage: "Herr Magath, Schalke 04 tritt am Freitag bei Borussia Dortmund an. Was spricht dagegen, dass der souveräne Tabellenführer gewinnt?"

Felix Magath: "Der Tabellenführer ist im letzten Heimspiel nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Zurzeit scheint er auswärts stärker als zu Hause zu sein. Aber trotzdem ist Dortmund haushoher Favorit."

Frage: "Ist Dortmund die Meisterschaft noch zu nehmen?"

Magath: "Der Gegner morgen ist der kommende deutsche Meister."

Frage: "Warum steht der Erzrivale derzeit so viel besser da als Schalke?"

Magath: "Im Moment sieht es bei unserem Nachbarn besser aus. Da haben alle akzeptiert, dass man finanziell gebeutelt war und nur kleine Schritte machen konnte. Wir sind im Moment viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir diskutieren ständig über interne Dinge. In Dortmund hat man den Eindruck, dass die Vereinspolitik von allen getragen wird."