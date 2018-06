Nürnberg (SID) - Schlechte Nachricht für den Bundesligisten 1. FC Nürnberg: Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan wird den Franken wohl auch in den kommenden drei Punktspielen nicht zur Verfügung stehen. Der 20-Jährige laboriert nicht an einer Mittelfußquetschung, wie der Club ursprünglich mitgeteilt hatte, sondern hat einen Haarriss im Fuß erlitten.

"Das war uns auch schon nach der ersten Untersuchung bewusst. Aber wir hatten gehofft, dass es ein bisschen schneller verheilt. Jetzt werden aus vier eben sechs Wochen", sagte FCN-Manager Martin Bader. Defensivspezialist Gündogan hat bereits drei Liga- und zwei Pokalspiele verpasst. Er wird gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr, Sky und Liga total!), beim VfB Stuttgart und wohl auch gegen Eintracht Frankfurt fehlen.

Trotz seiner Verletzung ist Gündogan ein gefragter Mann - und das nicht nur bei den Franken. Einige Bundesligisten sollen Interesse bekundet haben. Bader hofft allerdings auf eine Verlängerung des bis Juni 2012 laufenden Vertrages. "Wir haben ihm eine Geschichte hingelegt, bei der wir hoffen, dass er unterschreibt", sagte der Manager.

Indes zeichnet sich bei Abwehrmann Per Nilsson die Rückkehr in den Kader ab. Der Schwede fehlte dem Club zuletzt aufgrund eines Teilabrisses des Innenbandes im Knie acht Wochen lang, absolvierte aber einen gelungenen Härtetest und zeigte sich daraufhin optimistisch, in die Startelf zurückzukehren: "Ich weiß, dass ich wichtig bin für die Mannschaft, und das werde ich wieder zeigen, wenn ich zurückkomme."